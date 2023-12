Capodanno con Venditti e Luché: “Attese 20.000 persone in città”

“Sono attese anche 20.000 persone per la notte di San Silvestro”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza di Palazzo di Città Geppino Giacobbe a margine dei vari summit convocati in Prefettura per assicurare a spettatori e semplici passanti le migliori condizioni di sicurezza in vista dell’atteso evento che inizierà alle 22:15.

L’esponente della Giunta Festa annuncia che il piano sicurezza è previsto per 6.000 spettatori nell’area del concerto, ovvero quella attorno a Piazza Libertà, ma si stima l’afflusso di anche 20.000 persone se si considera tutta l’area pedonale di Corso Vittorio Emanuele. I numeri sono dunque più o meno gli stessi del live dello scorso 16 agosto, quando sullo stesso palco allestito a ridosso del salotto buono cittadino si erano esibiti, tra gli altri, Achille Lauro, Gaia e Tananai. In attesa di limare gli ultime dettagli, Palazzo di Città ha già diffuso le prime ordinanze per disciplinare traffico e strade a traffico limitato. Vietato l’asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine. Attesa anche un’ordinanza che vieta i botti lungo il Corso.

ECCO NEL DETTAGLIO LE ORDINANZE DIFFUSE:

Dalle ore 10 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione:

–il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di via Matteotti;

— Il divieto di sosta su ambo i lati di via Due Principati nel tratto compreso tra il civico 7 e l’intersezione con Piazza Libertà;

–il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, in via Partenio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mazzas e l’intersezione con Piazza Garibaldi;

— il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso mezzi autorizzati, su ambo i lati di Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio;

Dalle ore 13 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione:

–il divieto di circolazione in Via Matteotti;

— il divieto di circolazione in Via Mancini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Verdi e l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele;

— il divieto di circolazione in Via Vasto nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Campane e l’intersezione con Via Mancini;

–il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in via Campane nella direzione di marcia di via Partenio;

Dalle ore 18 del 31 dicembre 2023 a fine manifestazione:

— il divieto di circolazione in Via De Sanctis;

— il divieto di circolazione in Corso Europa nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Matteotti all’intersezione con Via Zigarelli;

— Il divieto di circolazione in via Zigarelli per i veicoli provenienti dalla rotatoria e diretti verso Corso Europa;

— il divieto di circolazione in Piazza della Libertà nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Due Principati e l’intersezione con Via Rifugio;

— il divieto di circolazione in Via Generale Cascino;

— l’obbligo di svolta a destra all’intersezione Via Ferriera – Via Generale Cascino per i veicoli provenienti da Via Due Principati;

–il divieto di circolazione in Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio;

— l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Piazza della Libertà – Via Rifugio per i veicoli provenienti da Via Trinità.