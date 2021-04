Attualità Primo Piano Capitale Italiana del Libro 2021, Ariano Irpino ammessa tra le candidate 29 Aprile 2021

Non è ancora finita la partita per la definizione di Capitale italiana del libro 2021 (quella attualmente in carica è la Città di Chiari, in provincia di Mantova, proclamata a fine 2020). Il Ministero della Cultura (Mibact) ha appena fatto sapere di aver promosso la candidatura del Comune di Ariano Irpino alla fase finale avendo valutato ottimo il progetto esposto dalla Biblioteca Comunale P.S. Mancini in diretta streaming alla presenza dell’Assessore alla Cultura Michela Cardinale e della direttrice della Biblioteca Chiara Lo Conte. La candidatura della città arianese era arrivata lo scorso14 ottobre, dopo che il Senato aveva dato il via libera alla legge che prevede di assegnare annualmente a una città italiana il titolo di Capitale italiana del libro. Restano in partita solo altre due città italiane oltre al nostro Comune: Mantova e Caltanissettta. La prossima settimana la Commissione Ministeriale di esperti comunicherà il nome della Città vincitrice, ma per Ariano è già un successo.