AVELLINO- Congressi del Pd del Vallo di Lauro senza le settanta adesioni (tramite bonifico) finite nel mirino dei segretari di circolo di Moschiano (Giovanni Di Gennaro) Taurano (Adolfo Sepe) e Pago Vallo Lauro (Adolfo Sepe) e secondo quanto denunciato nei giorni scorsi presuntamente riconducibili tutte al primo cittadino di Pago Vallo Lauro Antonio Mercogliano (comunque non iscritto al Pd). Dopo la Commissione Provinciale guidata da Luigi D’Angelis anche la Commissione Regionale per il Congresso guidata dall’eurodeputato Franco Roberti per esaminare i ricorsi sulla platea degli iscritti dei Circoli di Taurano, Pago del Vallo di Lauro e Moschiano, ha bocciato il ricorso degli esclusi e confermato l’annullamento. Un disco verde alla decisione della Commissione provinciale di Avellino del 10 febbraio, ritenendo sufficientemente motivata la decisione. E anche il ricorso non avrebbe fornito alcun elemento nuovo sulla regolarita’ delle adesioni rispetto a quanto gia’ valutato a Via Tagliamento.

Dai congressi svolti nella mattinata a Lauro (dove si sono svolte anche le assisi di Quindici e Domicella) e negli altri comuni, esce una netta prevalenza dei consensi a Bonaccini. Si tratta di percentuali tra l’ottanta e il novanta per cento.