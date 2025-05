Cantiere Democratico, quarta tappa ad Avellino con Roberto Fico

Il Circolo “Aldo Moro” Avellino del Partito Democratico presenta la quarta tappa di “Cantiere Democratico – Idee per il presente, visioni per il futuro”, con un focus specifico su “Aree Interne della Campania: quale futuro?”

L’appuntamento è per giovedì 29 maggio, alle 18:30, al Circolo della Stampa di Avellino in Corso Vittorio Emanuele, 6.

Saluti: Sara Iannaccone, Componente Assemblea Nazionale PD, e Sara Spiniello, Rappresentante Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Avellino

Intervengono: Vincenzo Ciampi, Consigliere Regionale Movimento 5 Stelle Campania; Bruno Gambardella, Presidente Comitato Nazionale Radicali Italiani; Giancarlo Giordano, Presidente Assemblea Regionale SI; Roberto Fico, Presidente Comitato di Garanzia Movimento 5 Stelle.

Coordina: Antonio Gengaro, Consigliere Comunale PD Avellino.