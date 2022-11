Cani uccisi a Calabritto: Aidaa prepara denuncia e mette taglia di 3.000 euro

Una vera e propria esecuzione che ha avuto come vittime due cani uccisi a colpi di pistola davanti alle scuole di Calabritto. I due randagi sono stati freddati a colpi di pistola e ora si cerca di capire quali siano le cause di questo atroce gesto.

Intanto l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente domattina invierà una denuncia alla procura di Avellino contro ignoti per chiedere indagini approfondite sulla vicenda e inoltre gli animalisti hanno deciso di porre una ricompensa di 3.000 euro che sarà pagata a chi con la sua testimonianza resa nelle forme di legge e confermata in sede giudiziaria aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva l’autore o gli autori di tale gesto criminale.