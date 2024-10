Cane difende l’abitazione e viene azzannato da un cinghiale

Cinghiale azzanna in pieno giorno un cane che si era posto a difesa dell’abitazione davanti al portone di accesso. E’ quanto accaduto nella tarda mattinata, intorno alle ore 12:20 circa, in Via Nazionale a Venticano.

Per i proprietari dell’abitazione non è stata affatto un sabato tranquillo, ma di tanto panico. Il ringhiare dei cani è stato il campanello d’allarme per comprendere cosa stesse accadendo all’esterno della loro abitazione, dove un cinghiale aveva raggiunto il portone d’ingresso. I cani per difendere il loro territorio, hanno reagito all’animale selvatico, ma uno di loro ha avuto la peggio, ricevendo una zannata sul lato posteriore. L’ungulato ha iniziato a correre all’interno della proprietà privata e nella furia ha distrutto la recinzione dell’abitazione stessa. Fortunatamente il cane, Thor di 5 anni, è stato affidato al medico veterinario per le cure necessarie.

Si ipotizza ad una battuta di caccia a cinghiale in corso nella zona limitrofa, che ha potuto annebbiare il cinghiale facendolo avvicinare nel centro abitato.