Candidatura Giordano, Rotondi: “Cittadini hanno diritto a conoscere per tempo le opzioni in campo”

Si riporta la nota dell’onorevole Gianfranco Rotondi:

Da cittadino di Avellino e da parlamentare eletto in questa città, esprimo apprezzamento per la decisione di Nicola Giordano di ufficializzare la propria candidatura a sindaco. A pochi mesi dal voto, i cittadini hanno diritto di formarsi una opinione precisa sulle possibilità in campo.

Mi auguro che le principali coalizioni maturino al più presto le proprie valutazioni, in modo da consentire una campagna elettorale ragionata e non emotiva. Il centrodestra ha già in programma una riunione formale e spero che possa unitariamente indicare una figura in grado di competere per la guida della amministrazione cittadina.