Candida: Melissa muore a 7 anni al Santobono

Lutto a Candida per la morte della piccola Melissa di 7 anni. La piccola è deceduta all’ospedale Santobono Pausilipon due giorni fa. Le cause del decesso non sono ancora note.

La bimba si era ammalata la scorsa estate ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. A seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni è stato necessario un ricovero ospedaliero ed un intervento d’urgenza ma il suo cuoricino, ieri, ha cessato di battere.

La notizia è stata diffusa dal sindaco di Candida, Fausto Picone. “Un’altra tragedia ha colpito la comunità di Candida. La piccola Melissa è volata in cielo. Ora starà giocando tra gli Angeli. Che Dio ti abbia in gloria. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, nell’esprimere la propria vicinanza ed il proprio cordoglio ai genitori, al fratellino, ed a tutti i familiari, proclama per mercoledi 23 dicembre, giorno in cui si svolgeranno le esequie, lutto cittadino”, ha scritto il primo cittadino.