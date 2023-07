Campo Coni, nuovi orari anti-afa. Fa troppo caldo, è risaputo. Per questo motivo, l’assessore allo Sport Geppino Giacobbe ha deciso di sfalsare gli orari di apertura al pubblico della struttura di via Tagliamento.

Da domani, e fino alla fine del mese di luglio, il campo sarà dunque aperto, di mattina, dalle ore 7 alle 11, e di pomeriggio, dalle 17 alle 23.

La decisione, in linea con le indicazioni del ministero della Salute, consentirà comunque agli amatori ed ai professionisti dell’atletica, tesserati e non, che frequentano abitualmente il Campo Coni, di fruire della struttura in orari più consoni alle alte temperature correnti.