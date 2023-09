Campionato interregionale di ciclocrono, podio per l’atripaldese Albanese. Ancora un ottimo piazzamento per la ciclista del team Eco Evolution Bike: ha fatto registrare il secondo miglior tempo con 38’10”. Ennesima soddisfazione per la sempre caparbia Annalisa e tutta la sua squadra.

La sesta prova del campionato si è tenuta in provincia di Salerno, a Valva per l’esattezza. Numerosi i partecipanti, provenienti non solo dalla Campania, ma anche da Puglia, Basilicata, Calabria. Una bella esperienza in memoria di Alessandro Strollo. la competizione si è svolta su un impegnativo percorso di circa 8,5 km con pendenza media 6,9% e massima 22% e un dislivello 555 metri, percorso rivelatosi molto duro anche per gli stessi specialisti che fanno della salita la loro arma vincente.

Sessantaquattro i grimpeur allo start. Ad aggiudicarsi la competizione tra gli uomini, dopo il successo di Ruoti – in provincia di Potenza – di una settimana fa, il sorrentino Raffaele Cinque del team Ciclismo Sorrentino con il tempo di 23’21”, alle sue spalle Antonio Borrelli del team Bike & sport Mtb con 24’32” terzo gradino del podio per Nicola Campanile team MMBike Andria con il tempo di 25’03”.

Tra le donne fa il bis la leader Anita Rufolo che ha fermato le lancette del cronometro a 34’16”. Terzo gradino del podio, dopo la “nostra” Annalisa Albanese, per Maria Nicolino.