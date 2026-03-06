Campania, stop dalla giunta Fico all’ingresso dei privati nella gestione dell’acqua

CAMPANIA- “Oggi abbiamo voluto dare un segnale chiaro nella gestione dell’acqua. Con la Giunta regionale, che ringrazio, abbiamo deciso di ritirare il bando per l’ingresso di un socio privato nella gestione della grande rete acquedottistica della Campania”. Stop ai privati nella gestione dell’acqua pubblica. Il governatore della Campania Roberto Fico lo aveva garantito in campagna elettorale e ha mantenuto l’impegno. Anzi, come lui stesso ha spiegato: “Abbiamo dato mandato agli uffici regionali di elaborare una proposta tecnica e finanziaria per la costituzione di una società totalmente a capitale pubblico. La mia posizione è sempre stata questa. Ed oggi lo abbiamo ribadito con un atto chiaro. L’acqua è un bene prezioso e la sua gestione deve restare totalmente pubblica. Noi continueremo a lavorare in questa direzione”.