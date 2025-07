Campania, i sindaci potranno correre alle Regionali senza dimettersi

Il Governo Meloni ha ufficialmente impugnato la legge elettorale approvata dalla Regione Campania che vieta ai sindaci in carica di candidarsi alle elezioni regionali senza dimettersi anticipatamente.

Secondo il Ministero dell’Interno, la norma limita irragionevolmente i diritti di rappresentanza e partecipazione dei primi cittadini, escludendoli di fatto dalla competizione per un seggio in Consiglio regionale. Una prima richiesta di modifica era già arrivata nei mesi scorsi da parte del Viminale, ma il Consiglio regionale campano si era limitato a ritoccare i tempi di dimissioni, lasciando intatto il principio dell’esclusione.

In Irpinia, già nelle scorse settimane, il sindaco di Ariano, Enrico Franza, aveva dichiarato – in numerose interviste – l’intenzione di scendere in campo.