Campania protagonista del Lotto: doppietta da oltre 10mila euro ad Avellino

Campania protagonista del Lotto con i premi più importanti che superano i 45mila euro. Come riporta Agipronews, vinti 14mila euro in Corso Vittorio Emanuele ad Afragola, in provincia di Napoli, oltre 11mila euro a Cardito (NA) in via Don Gaetano Capasso e una doppietta da oltre diecimila euro ciascuno ad Avellino in via Cristoforo Colombo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro, per un totale di 210,9 milioni di euro da inizio 2024.