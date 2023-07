Campania prima regione a istituire lo psicologo di base

La Campania è la prima Regione in Italia ad aver istituito la nuova figura dello psicologo di base. Si tratta di un’iniziativa di grande civiltà che ha lo scopo di garantire soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, bambini, adolescenti, anziani, il necessario supporto nei momenti di difficoltà.

Si parte con 146 psicologi che entrano in servizio nei distretti sanitari di tutto il territorio e che garantiranno un primo livello di assistenza psicologica gratuita. Ma l’obiettivo è quello di potenziare il servizio, anche grazie ad un auspicato intervento sulla legislazione nazionale, rispondendo in maniera sempre più efficace alle nuove esigenze della popolazione e alle emergenze sociali in atto. Dalla Regione Campania un modello per tutto il Paese.