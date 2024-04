Campania per la Salute, giovedì tavola rotonda a Chiusano San Domenico

“Campania per la Salute: sostenibilità ambientale, studio e legalità” è questo il titolo dell’incontro dell’Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti, che si terrà giovedì 11 aprile, alle ore 10.00, presso l’Istituto Comprensivo Statale “G. Tentido”, in via Pozzetto, 15, Palazzo San Francesco a Chiusano San Domenico.

L’evento coordinato da Maria Neve Mazzocchi, Responsabile Segreteria dell’ORGR, prevedera’ i saluti di Vincenzo Bruno, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “G. Tentido” e di Carmine De Angelis, Sindaco di Chiusano San Domenico.

Alla tavola rotonda interverranno Antonello Barretta, Direttore Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; Luigi Stefano Sorvino, Direttore Generale Arpa Campania; Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale Asl di Avellino; Fiorella Pagliuca, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale della Provincia di Avellino; Roberto Melone, Presidente f.f del Tribunale di Avellino.

A concludere sarà il Sen. Enzo De Luca, Presidente Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti Campania, Coordinatore Sostenibilità Ambientale Regione Campania.