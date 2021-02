Campania, oggi 966 casi

Curve del contagio in crescita in Campania, ma cala l’occupazione dei posti letto. Dal bollettino diffuso dall’unità di crisi regionale risultano 966 i positivi del giorno, di cui 51 casi identificati da test antigenici rapidi, su 9.509 tamponi (795 antigenici). La percentuale di positivi sui tamponi analizzati è al 10,2%, in aumento rispetto a ieri. I sintomatici sono 44, gli asintomatici 871. I deceduti sono 16, di cui sette nelle ultime 48 ore, mentre sono 888 i guariti.

Dall’inizio dell’emergenza Covid ad oggi il totale dei casi di Covid-19 in Campania sale a 243.882 su 2.679.393 tamponi (di cui 64.083 antigenici). I deceduti sono 4.022, oltre 170mila i guariti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 107, quattro meno di ieri, su 656 posti letto disponibili, mentre sono 1.281 i ricoverati in degenza, 41 meno di ieri, su 3.160 posti letto complessivamente disponibili.