Campania: nuova ordinanza con stretta sulla movida

Arriva la stretta sulla movida in Campania. La nuova ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, prevede che dal 28 giugno al 31 luglio 2021, dalle ore 22 alle 6, è vietata la vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici. Ne è anche vietato il consumo in aree pubbliche e aperte al pubblico. A bar, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita solo al banco o ai tavoli.

Si raccomanda ai Comuni e alle altre autorità di intensificare i controlli sul divieto di assembramenti, in particolare nelle zone e orari della movida. L’obbligo di utilizzo delle mascherine, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’utilizzo delle mascherine resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.