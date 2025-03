Campania in Tour 2025: oltre 200 presenti al lancio ufficiale del nuovo programma

Grande successo per la presentazione ufficiale di Campania in Tour 2025, il progetto di Info Irpiniache promuove da XI edizioni la scoperta del territorio e dellaCampania attraverso un viaggio di oltre 30 tappe tra natura, cultura e tradizioni. L’evento, ospitato presso il Circolo della Stampa di Avellino, ha visto la partecipazione di oltre 200 soci e amici, a dimostrazione dell’interesse sempre crescente per questa iniziativa.

L’apertura è stata affidata ai video curati da Lorenzo Crescitelli, che con ironia hanno raccontato le tradizioni locali, tra cui quella del caciocavallo irpino. Un modo originale e coinvolgente per introdurre un percorso che vuole valorizzare il territorio con passione e competenza.

La scelta della data dell’8 marzo per la presentazione non è stata casuale: è stata un’occasione per sottolineare il ruolo centrale delle donne nella società e all’interno di Info Irpinia, dove la componente femminile è fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell’associazione.

Nel corso della presentazione è stato inoltre rivolto un pensiero speciale al tesoriere Dario Cilio assente, e a Donato Stanco, festeggiato con un caloroso applauso in occasione del suo compleanno.

Francesco Celli, presidente di Info Irpinia, ha sottolineato l’importanza del progetto, dichiarando:

«L’Irpinia non è una periferia remota della Campania, ma un punto di partenza per raccontare una storia più ampia. Con Campania in Tour vogliamo dimostrare che il nostro territorio ha un potenziale enorme, capace di attrarre e coinvolgere viaggiatori da tutta Italia e oltre».

Durante l’evento sono intervenuti i dirigenti di Info Irpinia: Ambra Tartaro, Francesca Petoia e Antonella Carullo, che hanno illustrato le tappe del tour e l’importanza di ognuna nel racconto della nostra regione. Federico Curci ha concluso con una poesia di Franco Arminio, un vero inno ai borghi e alla vita rurale.

Ospiti istituzionali della serata sono stati Salvatore Santangelo (sindaco di Montefusco), Ottaviano Vistocco (sindaco di Santa Lucia di Serino), Emilio Porfido (consigliere di Castelvetere sul Calore) e Antonio Caputo, Presidente di ASMEL.

IL PROGRAMMA DEL TOUR: 22 TAPPE PER SCOPRIRE LA CAMPANIA

Campania in Tour 2025 si articolerà in oltre 30 appuntamenti, toccando luoghi di grande valore culturale e paesaggistico. Tra le mete previste ci sono Pompei, il Sentiero degli Dei, Monteverde, le Grotte del Caliendo, il Museo di Pietrarsa, il borgo di Sant’Andrea di Conza e molte altre località di grande fascino.

Particolare attenzione è stata data alla valorizzazione dei borghi e delle aree interne, con esperienze immersive che spaziano dal trekking alle degustazioni enogastronomiche, fino alla riscoperta delle tradizioni artigianali locali.

Il Programma di Campania in Tour 2025

• 6 aprile – Pompei: un viaggio nel cuore della Campania antica.

• 27 aprile – Sant’Andrea di Conza: borgo candidato a Capitale Italiana della Cultura 2027.

• 11 maggio – Museo di Pietrarsa: un percorso tra storia e innovazione ferroviaria.

• 18 maggio – Sentiero degli Dei: uno dei trekking più affascinanti della regione.

• 25 maggio – Sessa Aurunca: un centro storico ricco di fascino.

• 8 giugno – Monteverde: esempio virtuoso di accessibilità.

• 14 giugno – Monte Faggeto: trekking immersivo nella natura.

• 22 giugno – Sant’Angelo e Cantina Candriano: esperienza sensoriale tra vino e cultura.

• 6 luglio – Bisaccia: un borgo da riscoprire attraverso storia e tradizioni rurali.

• 13 luglio – Punta Licosa: un angolo di paradiso tra mito e realtà.

• 3 agosto – Grotte del Caliendo: il meraviglioso mondo sotterraneo del Lago Laceno.

• 4 agosto – SS. Salvatore di Serino: un cammino tra spiritualità e natura.

• 24 agosto – Acquafidia a Mercogliano: tra acqua, storia e paesaggi suggestivi.

• 6-7 settembre – Weekend in Tuscia: un viaggio nei borghi etruschi.

• 21 settembre – Castelvetere sul Calore: borgo storico arricchito dalla produzione artigianale di cioccolato.

• 5 ottobre – Caccia al Tesoro a Montefusco: un’esperienza interattiva per scoprire il territorio.

• 18 – 19 ottobre – Weekend tra le Colline dell’Umbria alla scoperta della bellezza dei borghi.

• 25 ottobre – Santa Lucia di Serino con la scoperta del percorso di San Giuseppe Moscati.

• 23 novembre – Trekking al Monte Tuoro di Chiusano di San Domenico.

• 7 dicembre – Mari e fortezze e centri storici pugliesi fra Trani e Barletta.

• 14 dicembre – Mercatini di Natale a Gesualdo.

• 20 dicembre – Tombolata Info Irpinia di fine anno.