Chiusura notturna della galleria “Monte Pergola” per lavori di manutenzione

Anas comunica che, per consentire attività di manutenzione nella canna in esercizio della galleria “Monte Pergola”, lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, si rende necessaria la chiusura temporanea al transito della tratta compresa tra gli svincoli di Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500).

Il provvedimento sarà in vigore solo in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera (giovedì 9 ottobre) alle 6:00 di domattina (venerdì 10 ottobre), in entrambe le direzioni. La circolazione sarà deviata lungo i percorsi alternativi già predisposti e indicati in loco.

Inoltre, in occasione della 48ª Sagra della Castagna IGP di Serino, Anas rafforzerà la presenza di personale e mezzi propri – insieme a quelli dell’impresa incaricata – presso gli svincoli di Solofra e Serino, a partire da domani pomeriggio (venerdì 10 ottobre) fino alle ore 01:00 di lunedì 13 ottobre, con l’obiettivo di agevolare il traffico previsto per l’evento.

Il piano di gestione è stato concordato nel corso del Comitato Operativo per la Viabilità, convocato dalla Prefettura di Avellino con la partecipazione di enti, istituzioni e forze dell’ordine.

Si ricorda infine che, come da ordinanza vigente, all’interno della galleria “Monte Pergola” non è consentito il transito dei mezzi pesanti con massa superiore a 6,5 tonnellate né di veicoli che trasportano merci pericolose o infiammabili.