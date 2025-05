Campania, approvato il calendario scolastico 2025/2026: si parte il 15 settembre

La Regione Campania ha ufficialmente approvato il calendario scolastico per l’anno 2025/2026. Le lezioni, per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, inizieranno lunedì 15 settembre 2025 e si concluderanno sabato 6 giugno 2026, per un totale di 203 giorni di scuola.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, le attività educative continueranno fino al 30 giugno 2026. La programmazione definita dalla Regione garantisce una distribuzione equilibrata dei giorni di lezione, nel rispetto delle esigenze educative e organizzative delle istituzioni scolastiche.