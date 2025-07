Campania, ANAS: nuova pavimentazione in corso nell’avellinese

Avviati da Anas interventi di nuova pavimentazione lungo la strada statale 90bis “delle Puglie”. Le attività in corso rientrano in un più ampio appalto che coinvolge numerose strade statali dell’avellinese, del salernitano e del beneventano da qui alla fine dell’anno, interessando anche i territori comunali di Ariano Irpino, Savignano Irpino, Montecalvo Irpino e Casalbore. Le lavorazioni avanzano con attivazione del senso unico alternato fino al prossimo 1° agosto (per tratti non superiori a 150 metri), a esclusione dei giorni festivi.

Inoltre, lungo la strada statale 90 “delle Puglie”, nel territorio comunale di Mirabella Eclano (AV), è attivo il senso unico alternato ai km 0,600 e 2,300 fino al ripristino della pavimentazione in capo al Comune; lo scorso giovedì 3 luglio, infatti, a seguito di eventi meteorici eccezionali ed abbondanti – in corrispondenza di alcuni tombini– si è verificata un’occlusione dei sottoservizi presenti, che ha causato danni al piano viabile.

Per i lavori è attivo il senso unico alternato, fino al prossimo 8 agosto, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi; all’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di 30km/h ed il divieto di sorpasso.

L’ultimazione delle attività consentirà un ulteriore innalzamento degli standard di sicurezza e percorribilità di arterie fondamentali per i collegamenti dell’intera area regionale.