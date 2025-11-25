Campania 2025: chi sono i nuovi protagonisti del Consiglio regionale

Dopo la netta affermazione elettorale (Roberto Fico ottiene il 60,63% dei voti come candidato Presidente), il nuovo Consiglio regionale della Campania è il campo sul quale si stabiliranno gli equilibri della futura amministrazione.

Il PD si conferma primo partito regionale, con il 18,41% dei voti di lista. Tra gli eletti più influenti c’è Giorgio Zinno, leader di preferenze nel napoletano, Corrado Matera, avvocato amministrativista del salerninato, e l’irpino Maurizio Petracca, Presidente della Commissione Agricoltura negli ultimi cinqua anni. Seguono Salvatore Madonna, Massimiliano Manfredi, Loredana Raia, Carmela Fiola, Francesca Amirante, Marco Villano.

La lista “civica” più votata è quella legata all’ex Presidente Vincenzo De Luca, “A testa alta”, con Luca Cascone, Gennaro Oliviero, Giovanni Porcelli e Lucia Fortini.

Tra le novità, spicca il risultato della lista legata al Presidente, che – con tre seggi – porta in Consiglio Regionale Gaetano Simeone, Davide D’Errico e Giovanni Maria Cuofano.

La componente moderata “Casa Riformista”, invece, piazza Ciro Buonajuto, Vincenzo Alaia e Pietro Smarrazzo.

Per i socialisti di “Avanti Campania”, gli eletti sono Andrea Volpe nel salernitano, Giovanni Mensorio a Napoli e Giovanni Iovino a Caserta.

Il M5S torna protagonista con il 9,12% e un gruppo coeso e riconoscibile, tra cui spiccano i nomi di Luca Trapanese e Gennaro Saiello, ma anche Salvatore Fiocco, Elena Vignati e Raffaele Aveta. AVS, invece, elegge Carlo Ceparano e Rosario Andreozzi.

Anche il “fronte Mastella” ottiene due seggi: Pellegrino Mastella a Benevento e Giuseppe Barra a Napoli.

La minoranza conta appena 17 seggi, distribuiti tra i partiti del centrodestra. Fratelli d’Italia è il gruppo più consistente dell’opposizione, con Palmira Fele, Gennaro Sangiuliano, Raffaele Maria Pisacane, Giuseppe Fabbricatore, Ettore Zecchino e Vincenzo Santangelo. Forza Italia elegge il più votato in Campania, Giovanni Zannini, insieme a Fernando Errico, Roberto Celano, Massimo Pelliccia, Livio Petitto e Assunta Panico. Per la Lega, entrano in Consiglio Massimo Grimaldi, Mimì Minella e Michela Rostan; infine, per la Lista Cirielli, gli eletti sono Francesco Iovino e Sebastiano Odierna.