Campagna vaccinale pediatrica anti-Covid, vaccinati oltre 9 mila bambini

Continua la Campagna Vaccinale pediatrica anti-Covid per la fascia 5-11 anni. Ad oggi sono 11.324 (circa il 50% della popolazione residente) i bambini che hanno aderito alla Campagna vaccinale, tutti già convocati per la vaccinazione presso i Centri vaccinali (gli ultimi 280 iscritti convocati per la giornata di domani).

Ad oggi 9.276 hanno ricevuto la I dose e 2.033 hanno completato il ciclo vaccinale con la II dose.

Si ricorda che è possibile aderire alle vaccinazioni pediatriche al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

La convocazione arriverà via sms da parte dell’Asl contenente data, orario e sede della vaccinazione.

“Abbiamo esaurito le convocazioni dei bambini per la prima dose, parallelamente stiamo procedendo con la somministrazione delle seconde dosi – afferma il Direttore Generale dell’Asl di Avellino Maria Morgante – l’auspicio è che nelle prossime ore anche i genitori maggiormente indecisi si convincano della necessità di vaccinare i loro figli. L’obiettivo è rendere le nostre scuole sicure vaccinando tutta la popolazione scolastica”.