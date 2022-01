Campagna vaccinale: domani open-day senza prenotazioni in Irpinia

A seguito della mancata prenotazione di tutti posti disponibili presso i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino per la vaccinazione anti-Covid, nella giornata di domani 22 gennaio 2022 sarà possibile presentarsi presso i punti vaccinali senza prenotazione per la somministrazione della prima e terza dose “booster” e “addizionale” in base alle seguenti disponibilità dei Centri Vaccinali:

⁃ Altavilla Irpina (8.00/14.00): 60 dose I e III + 62 dose III (12-17 anni)

⁃ Atripalda (8.00/14.00): 41 dose III (12-17 anni)

⁃ Avellino Paladelmauro (8.00/20.00): 291 dose I e III + 217 dose III (12-17 anni)

⁃ Ariano Irpino Vita (8.00/20.00): 28 dose I e III + 153 dose III (12-17 anni)

⁃ Bisaccia (8.00/14.00): 14 dose I e III + 32 dose III (12-17 anni)

⁃ Cervinara (8.00/14.00): 11 dose I e III + 60 dose III (12-17 anni)

⁃ Grottaminarda (8.00/14.00): 45 dose I e III + 64 dose III (12-17 anni)

⁃ Lioni (8.00/14.00): 73 dose I e III + 69 dose III (12-17 anni)

⁃ Flumeri (8.00/14.00): 72 dose I e III

⁃ Mercogliano (8.00/14.00): 70 dose I e III + 75 dose III (12-17 anni)

⁃ Mirabella Eclano (8.00/14.00): 70 dose I e III + 73 dose III (12-17 anni)

⁃ Montefalcione (8.00/14.00): 64 dose I e III + 50 dose III (12-17 anni)

⁃ Monteforte Irpino (8.00/14.00): 70 dose I e III + 65 dose III (12-17 anni)

⁃ Montella (8.00/14.00): 85 dose I e III + 66 dose III (12-17 anni)

⁃ Montemarano (8.00/14.00): 80 dose I e III + 72 dose III (12-17 anni)

⁃ Montoro (8.00/20.00): 75 dose I e III

⁃ Moschiano (8.00/14.00): 16 dose I e III + 36 dose III (12-17 anni)

⁃ Mugnano del Cardinale (8.00/14.00): 9 dose I e III + 52 dose III (12-17 anni)

⁃ Sant’Angelo dei Lombardi (14.00/20.00): 74 dose I e III + 60 dose III (12-17 anni)

⁃ Vallata (14.00/20.00): 64 dose I e III + 76 dose III (12-17 anni)

L’Asl ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 12 anni, ad almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario; inoltre la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.