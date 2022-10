Campagna vaccinale anticovid, il calendario dei centri aperti ad Avellino

Continua la Campagna Vaccinale Anti-Covid dell’ASL di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante. Presso i Centri Vaccinali sono disponibili le formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA (original/omicron BA.1 e original/omicron BA.4-5).

La formulazione bivalente dei vaccini a m-RNA è raccomandata prioritariamente ai soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni che devono ancora ricevere la terza dose (booster) e a coloro che devono ricevere la quarta dose (second booster), e cioè:

– persone di età uguale o superiore ai 60 anni,

– persone con elevata fragilità di età uguale o superiore ai 12 anni,

– operatori sanitari,

– ospiti e operatori delle strutture residenziali,

– donne in gravidanza;

– dietro valutazione e giudizio clinico specialistico, soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già ricevuto un ciclo primario di tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale) e una successiva prima dose di richiamo, a distanza di almeno 120 giorni da quest’ultima.

È prevista, inoltre, su richiesta dell’interessato, la somministrazione della quarta dose (second booster), per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni.

È possibile accedere ai Centri Vaccinali Territoriali, secondo il calendario, muniti di tessera sanitaria, senza prenotazione o su prenotazione accedendo alla Piattaforma regionale al link: https://opendayvaccini.soresa.it/ dalle ore 15.00 del 20 ottobre 2022.

Di seguito il calendario dei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino attivi dal 24 ottobre al 29 ottobre 2022.

Lunedì 24 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (14.00/20.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Martedì 25 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Mercoledì 26 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (14.00/20.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Giovedì 27 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Montoro (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Venerdì 28 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Sabato 29 ottobre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Montoro (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)