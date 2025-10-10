“Cammino Comune”: con lo stesso impegno, una nuova energia per l’Irpinia

Lunedì 13 ottobre alle ore 18:00, presso il Grand Hotel Irpinia, si terrà l’iniziativa pubblica “Cammino Comune”: Un momento di riflessione e confronto promosso da esponenti del Partito Democratico irpino e aperto alla cittadinanza, ai militanti, agli amministratori e a tutte le persone interessate al futuro politico e sociale del nostro territorio.

L’introduzione dei lavori sarà affidata all’Onorevole Umberto Del Basso De Caro, alla quale seguiranno gli interventi del Vicesegretario del Partito Democratico Irpinia, Adriana Guerriero, ed del Presidente dell’Assemblea Provinciale PD, Gerardo Capodilupo che apriranno ad un dibattito aperto tra i presenti, nel pieno spirito partecipativo e democratico che si vuole promuovere. Ai lavori prenderà parte anche l’Onorevole Federico Conte.

Il titolo “Cammino Comune” richiama l’idea di un percorso condiviso, costruito insieme, con lo stesso impegno di sempre e una nuova energia. Abbiamo bisogno di ritrovarci non solo per analizzare ciò che è stato ma, soprattutto, per immaginare e costruire ciò che sarà, partendo da un confronto pubblico e trasparente. Perché il futuro si costruisce insieme, con contenuti, con idee, con valori.

In una fase delicata per il nostro territorio – che si prepara a vivere un tempo di rinnovamento, dalle prossime elezioni regionali alla nuova stagione congressuale del Partito Democratico – sentiamo forte la necessità di ascoltarci, confrontarci e costruire un progetto politico autenticamente condiviso. Un progetto che sia in grado di tenere insieme persone e territorio, con linguaggi nuovi, modi praticabili e radicamento reale.

Vogliamo dimostrare che le nostre prospettive sono una strada da continuare ma anche una strada per riavvicinare le persone alla politica: una politica viva, costruita sulle idee, sull’ideologia che nasce dai valori delle comunità e che non teme il confronto, anche quello più critico. Questa iniziativa cade in un momento simbolico: a 18 anni dalle primarie fondative del Partito Democratico, riteniamo sia il tempo di una riflessione seria – dentro e fuori il partito – su quanto è stato fatto, ma ancor di più su quanto c’è ancora da fare, nelle istituzioni e sui territori.

Saranno presenti le rappresentanze istituzionali e i riferimenti provinciali e regionali del PD Irpinia. Ma l’invito è rivolto a tutte e tutti, in uno spirito di apertura e condivisione: perché l’unità non si predica, si pratica. E noi siamo pronti ad accogliere, a spiegare, ad ascoltare anche le critiche, ma soprattutto a dare forza e visione alla nostra Irpinia.

L’invito alla partecipazione è aperto e sentito, così come quello rivolto alla stampa, che ringraziamo anticipatamente per la consueta attenzione.