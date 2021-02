Attualità Camera Commercio Irpinia-Sannio, la Cia sostiene Mastroberardino 19 Febbraio 2021

Camera Commercio Irpinia-Sannio, la Cia sostiene Mastroberardino. La Confederazione campana si pronuncia sulla grande sfida aperta sulla composizione della Camera di Commercio. Crede “fermamente in un progetto di rappresentanza per le aree interne e di valorizzazione per l’agroalimentare; quindi in un percorso teso alla pianificazione, programmazione e sviluppo delle competenze di questi territori”.

“Nel solco di questo orizzonte, che Cia Campania sta già discutendo con altre organizzazioni, conferma il sostegno in favore dell’indicazione del candidato presidente Piero Mastroberardino in seno all’ente camerale, e quindi si espone a supporto del suo elevato profilo personale, espressione di storia professionale di spessore, di grande competenza”.

“Piero Mastroberardino è indicato a rappresentare e realizzare un progetto collettivo, per creare azioni di sistema e per offrire una grande opportunità per queste aree, soprattutto alla luce della grave emergenza sanitaria in corso, dettata dal Covid-19”.