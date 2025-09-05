Cambio al vertice del 232° Reggimento: l’Associazione Nazionale del Fante saluta il Comandante Tognon

Oggi alle 10:00 si terrà la cerimonia di avvicendamento al comando del 232° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito, di stanza alla Caserma “G. Berardi” in Viale Italia 54, Avellino.

Il 14° comandante Alberto Tognon cederà la Bandiera di Guerra del Reggimento a Bruno Pacetti, che assumerà ufficialmente la guida dell’unità specializzata nei sistemi di comunicazione e supporto alle operazioni. Prevista la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre alle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma.

L’Associazione Nazionale dei Fante, sezione di Avellino, partecipa con il vessillo storico alla cerimonia e con i suoi associati. È stato ricreato in occasione della Festa del 2 giugno 2025 grazie alle ricerche effettuate dal socio ad honorem Cavaliere Ettore De Venezia, nato dal suo impegno. Una stampa che nasce dall’immagine di una cartolina storica.

La sezione avellinese dell’Associazione Nazionale del Fante porterà sempre un’ottimo ricordo del Comandante Alberto Tognon (in foto con il vicepresidente dell’Associazione Nazionale del Fante Sezione di Avellino Gianluca Amatucci e il vessillo storico).

A lui gli auguri di un proficuo lavoro nel suo nuovo incarico ed un benvenuto al nuovo Comandante, Bruno Pacetti.