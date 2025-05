Calitri si prepara a vivere l’Anteprima del PMIR

La musica torna protagonista nel cuore dell’Alta Irpinia con l’Anteprima del PMIR, il festival che ogni anno trasforma il centro del paese in un palcoscenico a cielo aperto. Dopo il successo delle passate edizioni, il festival raddoppia quest’anno, portando un’anticipazione speciale il primo giugno, e promettendo un grande ritorno il 2 agosto.

L’evento si svolgerà nella suggestiva Piazza S. Scoca, una scelta simbolica e strategica per coinvolgere ancora di più la comunità e valorizzare il patrimonio culturale di Calitri. L’Anteprima prenderà il via alle ore 20:00, offrendo un programma musicale compatto ma ricco di energia, con artisti che si sono già distinti nelle passate edizioni e che continuano a mantenere vivo il legame con il pubblico e il territorio.

La lineup dell’Anteprima PMIR 2025:

Belly Button & Il Coro Onda

Herpes Live

Sonoria Live

DJ set con El Caribe

DJ set con Francesco Natale

Una selezione di artisti e generi diversi, che spaziano dalla sperimentazione corale ai beat dancefloor, creando un’atmosfera di festa e condivisione tipica del festival.

Un festival in crescita, ma con il cuore sempre rivolto alla comunità. L’Anteprima del PMIR non è solo un evento musicale: rappresenta una dichiarazione d’intenti e un atto d’amore per il territorio. Nato da un collettivo di giovani, il festival si propone di raccontare l’Alta Irpinia sotto una luce nuova, portando avanti un progetto culturale che resiste, sogna e suona contro l’abbandono.

Il festival, che si svolge dal prato alla piazza, dal giorno alla notte, continua a crescere senza perdere il suo spirito di comunità. È un’occasione per riscoprire i luoghi, incontrare persone e vivere momenti di condivisione autentica, in un contesto che unisce musica, cultura e territorio.

L’appuntamento è per domenica 1° giugno, ingresso gratuito e questa sarà solo la prima tappa di un’estate ricca di eventi: il gran finale è previsto per il 2 agosto, con la quarta edizione del PMIR e una lineup ancora tutta da svelare.