Calitri: furto con lieto fine, restituita la refurtiva

Nella giornata di venerdì, i carabinieri di Calitri hanno ricevuto una visita molto speciale. La signora Maria Antonietta, infatti, è arrivata in caserma, dove risiede, per la restituzione della refurtiva che le era stata sottratta dal suo appartamento. L’episodio risale alla scorsa notte di natale: il ladro era riuscito ad introdursi furtivamente all’interno dell’abitazione approfittando dell’assenza della proprietaria, mediante effrazione della porta di ingresso. Una volta dentro avrebbe asportato: nr. 4 fucili, nr. 1 pistola con diverso munizionamento legalmente detenuti e diversi monili in oro, fuggendo subito dopo.

La fuga dell’uomo tuttavia non è durata tanto. Sono stati proprio i militari dell’arma di Calitri a intercettarlo in auto e bloccarlo, arrestandolo per furto. L’ennesimo colpo di ladri senza scrupoli che nell’ultimo periodo vengono sempre più braccati dalle forze dell’ordine, forti anche di una maggiore attenzione e sensibilità della popolazione che ricorre al numero unico di emergenza “112” con crescente incidenza ai primi segnali di persone o telefonate sospette. La signora Maria Antonietta, sorridente e soddisfatta, ha voluto quindi immortalare il momento della restituzione assieme ai suoi Carabinieri.

Nella giornata odierna, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino ha convalidato, infine, l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato.