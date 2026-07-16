Caldo, D’Aliasi assicura: subito mappa dei rifugi climatici e al lavoro per piu’ verde in citta’

AVELLINO- Un intervento immediato insieme all’assessore alle Politiche Sociali per individuare e definire una mappa dei cosiddetti luoghi di “raffrescamento”, dove consentire ai cittadini di avere sollievo rispetto alle temperature record di questi giorni e un intervento sul lungo periodo per “portare un po di verde in più nella verde Irpinia”. E’ l’impegno assunto dalla vicesindaco di Avellino Anna D’Aliasi, presente questa mattina all’iniziativa organizzata da Legambiente Avellino, che ha ringraziato il presidente De Gisi per i dati forniti e ha garantito che le istanze rappresentate nel corso della conferenza non resteranno inascoltate. Il lavoro non può che ripartire dal Piano del verde cittadino, mai messo in atto. La vicesindaco D’Aliasi ha garantito che il lavoro dell’amministrazione e del suo assessorato è quello di attuare insieme agli uffici competenti un piano che metta al centro il verde nella citta’ di Avellino.