Caldo, da domani si “respira”

Il gran caldo sta per diminuire. Dal centro meteorologico dell’Università Parthenope di Napoli fanno sapere che da domani pomeriggio la ventilazione si disporrà da occidente, portando con sé aria meno calda.

Non sono escluse piogge isolate. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da temperature gradevoli e da venti moderati da ovest.

Caronte dunque si prende una pausa per alcuni giorni, facendo “respirare” anche i pronto soccorso degli ospedali di Avellino e Ariano Irpino, sempre più in tilt per le temperature elevate che vanno avanti dal 16 luglio.