Calciomercato Avellino, doppio colpo per il centrocampo di Braglia

di Claudio De Vito. L’Avellino ha praticamente definito l’arrivo di Salvatore Aloi, centrocampista in uscita dal Trapani. Il mediano calabrese firmerà nelle prossime ore un biennale. Il club biancoverde ha battuto la concorrenza di altre società di C, l’Olbia su tutte, senza attendere la risoluzione del contratto con i siciliani, che era diventata sempre più complicata con il passare del tempo.

Decisiva l’offerta biancoverde per il cartellino, che ha sbloccato lo stallo degli ultimi giorni. A questo punto Aloi dovrebbe sbarcare in Irpinia già in giornata mettendosi a disposizione di Piero Braglia una volta completato l’iter sanitario. Si tratta di un motorino della mediana, un centrocampista di quantità abituato a fare legna.

Caratteristiche opposte invece per Alberto De Francesco, anche lui pronto a sottoscrivere un biennale con i lupi. La Reggina ha accettato l’offerta, mentre per l’ingaggio ci sarebbe già un accordo di massima pronto a sfociare in ufficialità a breve. L’ex Spezia ha contribuito alla promozione in B degli amaranto perlopiù da mezzala, non disdegnando però di agire da fantasista in alternativa a Nicola Bellomo nello scacchiere di Domenico Toscano.

In canna per l’Avellino dunque un doppio colpo di spessore, avendo entrambi i centrocampisti esperienza in termini di promozione in B.