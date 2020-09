Calciomercato Avellino, Di Somma rompe gli indugi: assalto a Maniero

di Claudio De Vito. L’Avellino fa sul serio per Riccardo Maniero fresco di svincolo dal Pescara per fine contratto. L’attaccante partenopeo si sta allenando da solo in attesa di una nuova opportunità che il club biancoverde a quanto pare intende offrirgli.

E’ partito l’assalto al possente centravanti classe ’87 che all’Avellino fece gol in bello stile al Partenio-Lombardi nella stagione 2015/16, quando indossava la maglia del Bari. Fu l’ultima annata terminata in doppia cifra (13 marcature), l’anno prima invece 18 reti tra le file di Pescara prima e Catania poi.

Un biennale alle giuste cifre lo convincerebbe a sposare la causa della formazione di Piero Braglia, che avrebbe a disposizione due autentici panzer in avanti considerata la presenza in organico già di Gabriele Bernardotto. Con l’agente di Riccardo Maniero, Vincenzo Pisacane, verrà affrontato anche il discorso relativo al centrocampista Salvatore Aloi, desideroso di interrompere la sua avventura al Trapani ma seguito anche dall’Olbia.

Nel frattempo Santo D’Angelo e Agostino Rizzo si sono messi in viaggio da Livorno alla volta di Avellino, dove sono attesi in serata. Per loro prima gli accertamenti medici legati al protocollo sanitario e poi il primo allenamento, che invece Riccardo Burgio potrebbe già sostenere domani in caso di negatività al secondo tampone effettuato oggi.