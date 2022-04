Calcio: Stefano Tacconi ricoverato in prognosi riservata

Momenti di apprensione per Stefano Tacconi, storico ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria.

Ha accusato un malore questa mattina ad Asti, dove sarebbe dovuto essere ospite della ‘Giornata delle Figurine’.

L’ex portiere è stato portato all’ospedale Sant’ Antonio e Biagio e Cesare Arrigo,

Colpito da un’ischemia cerebrale, attualmente i medici stanno valutando se e come operare.

In serata probabilmente sarà diramato un bollettino sulle sue condizioni da parte dell’ospedale di Alessandria.