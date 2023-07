Calcio, nasce l’Asd Monteforte Irpino: giocherà in Prima Categoria

Passione, amore per lo sport e fiducia nel proprio territorio: sono questi i tre ingredienti principali che hanno spinto un gruppo di giovani Montefortesi a fondare la squadra di calcio Asd Monteforte Irpino. Una nuova realtà calcistica che sarà guidata dalla prima donna Presidente in Irpinia, Carmela Rega, titolare di una delle realtà pasticcere ed enogastronomiche più apprezzate e frequentate della provincia.

“La nostra famiglia ha sempre vissuto di duro lavoro e passione per il calcio – spiega Carmela Rega – tuttavia, negli ultimi tempi, era venuto meno quest’ultimo ingrediente, legato soprattutto a mio fratello Francesco. Allora ho deciso di fondare questa squadra, per ridare entusiasmo e passione a un gruppo di giovani montefortesi e, in particolare, a mio fratello”. Francesco Rega, infatti, è stato una grande promessa del calcio irpino, arrivando a calcare i campi professionistici della serie C e della Nazionale under 17.

“Non potevo permettere che Francesco concludesse così la sua carriera calcistica: è un ragazzo tosto e motivato che ha dedicato impegno e sacrificio alla sua passione – spiega Rega – adesso lui e tanti altri ragazzi, potranno rispolverare il senso vero del gioco del calcio, all’insegna dei valori della sportività, dello stare insieme e del divertimento”.

L’Asd Monteforte Irpino partirà dalla Prima categoria, dopo aver acquisito il titolo del Parco Aquilone: “Voglio ringraziare pubblicamente il presidente Luca Iandolo, che continuerà a svolgere un ruolo importante nell’ organigramma della nuova società – continua Rega – il Parco Aquilone è una società di grande prestigio storico e sportivo e noi continueremo lungo questa strada con ambizione e determinazione”.

Anche il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano ha voluto salutare la nuova realtà calcistica: “Iniziative di aggregazione giovanile e sportiva come queste rappresentano un vanto per la nostra comunità. Il calcio e lo sport sono potenti strumenti di crescita culturale e sociale. A breve saranno terminati anche i lavori del nuovo Polo sportivo, una magnifica realtà che sarà in grado di accogliere con strutture moderne ed efficienti realtà come l’Asd Monteforte: questo è l’impegno che quotidianamente l’Amministrazione comunale ha preso con i suoi concittadini. Auguri a tutti i ragazzi impegnati in questo progetto.