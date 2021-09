Avellino Calcio Calcio, l’Avellino contro l’Ancona Matelica cerca la prima vittoria stagionale 14 Settembre 2021

Mario D’Argenio – Gara infrasettimanale per l’Avellino che domani sarà in campo nel 2° turno di Coppa Italia di serie C. I lupi a partire dalle 17 di domani sfideranno l’Ancona Matelica al Partenio-Lombardi in una gara da dentro o fuori.

Braglia, come ha annunciato domenica nel post gara contro il Latina, farà un ampio turnover schierando in campo chi è stato impiegato meno in questo avvio della stagione. Sarà una formazione completamente diversa a quella che domenica ha affrontato il latina: in porta spazio a Pane, la difesa dovrebbe essere a 4 con Rizzo, Sbraga, Bove e Mignanelli. A centrocampo il terzetto formato da Mastalli, Matera e Carriero con avanti il tridente con Messina, Gagliano e Plescia. Sarà anche l’occasione per i lupi di sfatare il tabù vittoria che in questa stagione non è ancora arrivata.

Ricordiamo che la formula di svolgimento prevede che se nessuna squadrà uscirà vincitrice al termine dei 90 minuti, ci saranno i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità le squadre si giocheranno la vittoria ai calci di rigore.