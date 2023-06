Calcio a 5, Moschiano Campione d’Italia

Moschiano campione d’Italia nella categoria Under 19 del Calcio a cinque. Qualcuno, pensando alle dimensioni dei paesi in campo, potrebbe scomodare la vittoria di Davide contro Golia, visto che la competizione era tra Catanzaro contro Moschiano, una grande citta’ contro un piccolo comune irpino. Ma per i giovanissimi calciatori della Asd Dalia Management il paragone non vale. Visto che i ragazzi di mister Gennaro Paolella hanno dimostrato sul campo di avere tutti i numeri per competere anche con le piu’ grandi.

L’ impresa e’ stata raggiunta questa mattina al PalaRinaldi di Anzio, dove con un secco tre a zero i ragazzi di Moschiano hanno messo al sicuro lo Scudetto e si sono “laureati” campioni d’Italia. A decidere la gara contro il Catanzaro le reti di Bruninho, Buonocore e Aschettino. Un doppio successo anche per il premio come migliore in campo, assegnato a Michele Casalino, moschianese doc. Così il sogno di avere un piccolo comune irpino campione d’Italia nella categoria Under 19 del Calcio a cinque della Lega Nazionale Dilettanti si e’ avverato. A centrare l’impresa piu’ importante per la squadra sono stati gli undici giovanissimi calciatori, molti dei quali del Vallo di Lauro, allenati da mister Gennaro Paolella. A partire da Angieri Michele (classe 2004) Casalino Michele (classe 2004) Santaniello Giuseppe (classe 2006) De Campos Fidalgo Bruno (classe 2005) Santaniello Antonio (classe 2005) Pisano Valerio (classe 2006) Buonocore Franco (classe 2003) Manzi Fioravante (classe 2007) Roque Pinheiro Gustavo (classe 2004) Cava Andrea (classe 2005) La Marca Angelo (classe 2006). Una grande festa per la squadra e a Moschiano, dove tantissimo hanno seguito su Futsal Calcio l’impresa della Dalia Management.

Una sfida vinta in poco tempo dalla società, in particolare Roberto Dalia, noto procuratore sportivo ora allo Sparta Praga, che è consulente della Asd Dalia Management e ha voluto subito ringraziare i giovanissimi protagonisti di questa bella avventura con un messaggio sui social:

“Lavorando con passione e dedizione e facendo sacrifici,anche in piccoli paesi come Moschiano,si può diventare campioni d’italia,e’ questo il messaggio che vogliamo trasmettere per i tanti paesini che non hanno nulla o poco.

Complimenti a tutti i nostri ragazzi,che sono stati a dir poco fantastici”. Ora Moschiano si prepara ad accogliere i suoi campioni.