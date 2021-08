Calabritto, tentato furto in un’abitazione: 20enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Calabritto hanno denunciato un 20enne del posto che in orario notturno ha tentato di introdursi furtivamente all’interno di un’abitazione di Calabritto.

Probabilmente disturbato dall’arrivo dei proprietari, il malvivente si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce e senza asportare alcunché.

L’attività dei militari dell’Arma, svolta grazie alle informazioni acquisite e i dati emergenti dal controllo del territorio, ha portato all’identificazione del presunto responsabile che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per tentato furto in abitazione.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, finalizzate all’identificazione di possibili complici e ad appurare eventuali responsabilità del predetto in specifici episodi delittuosi commessi in questa provincia.