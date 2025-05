Cagnolino morto e abbandonato in una busta nelle campagne: segnalazione in Procura

DOMICELLA – Cagnolino muore e viene abbandonato in una busta in una zona di campagna di Domicella. Il caso finisce all’attenzione della Guardia Agroforestale Italiana della Campania, la sezione guidata dal dirigente regionale Andrea Palmese. Raccolta la segnalazione da un cittadino, il personale della Guardia Agroforestale ha riscontrato in Via Marini Boschetto, la presenza di una busta cui all’interno un cane morto con collare rosso, il cittadino ha contattato subito il Comune e ASL che, come si legge nella nota: ” verso le 15:00/ 15:30 sono arrivati sul posto” e a quanto pare “il cane ha il microchip e sarebbe registrato ad una anziana deceduta di cui non si sa di chi era fino ad oggi, visto che a Domicella ci sono gli impianti di videosorveglianza perché non si indaga meglio e si indaga anche sul proprietario che ha tenuto questo cane fino a oggi.La mancata comunicazione del decesso e lo smaltimento illegale comportano sanzioni, che possono essere consistenti e arrivare anche a 30.000 euroL’abbandono di un animale domestico, incluso un cane gettato in una busta, è un reato”.