Cagnolino finisce nel letto del fiume Sabato: i Vigili lo recuperano

Un salvataggio speciale quello portato a termine questa mattina dai Vigili del Fuoco.

La squadra della centrale di Avellino è intervenuta ad Atripalda per il recupero di un cagnolino che era finito nel letto del fiume Sabato.

Il cane che si era perso in zona nei giorni scorsi, dopo il salvataggio è stato affidato ad una persona che se ne prenderà cura e che ha a lungo ringraziato i Vigili, sempre presenti e puntuali per ogni ogni tipo di intervento che sia per salvare vite umane che per piccoli animali indifesi come il caso di questo dolce cagnolino.