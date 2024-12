Cade dal solaio e muore, incidente sul lavoro a Monteforte: vittima un 50enne

Incidente mortale sul lavoro avvenuto qualche ora fa a Monteforte Irpino. Un cinquantenne operaio, per cause ancora in corso di accertamento, e’ volato giù dal solaio di un’azienda del posto. Un impatto che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi. Sul posto sono giunti i CARABINIERI della locale stazione, il personale dell’ASL e dell’ispettorato e il pm di turno della Procura di Avellino, il sostituto procuratore Lorenza Recano.