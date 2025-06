Cadavere carbonizzato nell’auto in fiamme: la Procura conferisce l’incarico per l’autopsia

MONTEFORTE IRPINO- Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per definire le cause del decesso del quarantottenne di Monteforte Irpino, rinvenuto dai Vigili del Fuoco privo di vita all’interno dell’abitacolo della sua vettura parzialmente danneggiata da un rogo. In mattinata o al massimo nelle prossime ore, il sostituto procuratore Cecilia De Angelis, il magistrato che coordina le indagini, conferirà l’incarico medico legale sulla salma del quarantottenne. Un accertamento indispensabile per confermare e riscontrare l’ ipotesi più percorsa dagli inquirenti, ovvero quella di un gesto volontario. Nella comunità di Monreforte Irpino resta ancora lo sgomento per la morte del quarantottenne