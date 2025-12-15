I.C. Montemiletto approva il nuovo orario su cinque giorni: settimana corta in arrivo

Dopo i rinvii registrati negli anni precedenti, il prossimo anno scolastico 2026/2027 potrebbe essere finalmente quello decisivo per l’attuazione della cosiddetta settimana corta, a favore di tutti gli ordini ed i gradi, con un orario organizzato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

Tale scelta ha già incassato nei giorni scorsi il consenso della maggioranza del collegio docente e dei genitori di tutto l’I.C. Montemiletto, che si sono pronunciati favorevolmente partecipando ad un sondaggio promosso dalla scuola, espletato nella massima trasparenza e con modalità da garantire la più ampia democrazia.

L’iniziativa dell’Istituto viene accolta positivamente dall’Amministrazione comunale la quale, atteso lo stato di dissesto finanziario in cui versa il nostro Comune dall’anno 2018, già dal 2022, ne aveva fatto richiesta, al fine di assicurare un risparmio in termini di costi relativi ai servizi pubblici scolastici ed a tutte le spese connesse alla gestione di ben tre plessi, nell’ottica di attuare un politica di risparmio energetico, con un consequenziale minor impatto economico ed ambientale in termini di consumi di energia elettrica, acqua, gas, in linea alle scelte nazionali ed europee.

Allo stato, per dare concretamente seguito al nuovo assetto orario, il prossimo passaggio è quello del Consiglio d’Istituto ove siedono tutte le rappresentanze del mondo scolastico, il cui parere, a questo punto, dovrebbe ritenersi scontato, in aderenza e nel rispetto della volontà favorevole già espressa, in larga maggioranza, sia dai docenti, che dalle famiglie.

“A nome dell’intera Amministrazione comunale e della comunità di Montemiletto, sento il dovere di ringraziare la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Antonella Di Caterino, per il lavoro avviato, con coraggio e determinazione nei pochi mesi a disposizione dal recente insediamento avvenuto solo lo scorso mese di settembre. A lei il merito per l’impegno e la responsabilità con cui sta dimostrando di guidare il nostro Istituto portando avanti una scelta lungimirante che dimostra attenzione al benessere di studenti, famiglie e personale scolastico, oltre ad un visione moderna dell’organizzazione didattica dell’intero I.C. Montemiletto” – afferma il sindaco Massimiliano Minichiello.