Brutale rapina a Grottaminarda: i malviventi erano armati di pistola

Non solo piedi di porco ed altri attrezzi atti allo scasso, ma anche pistole. E’ stata una rapina a mano armata quella di ieri sera a Grottaminarda. Emergono nuovi elementi inquietanti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che stanno conducendo le indagini. Una famiglia di tre persone è stata picchiata, legata e derubata di denaro contante e oggetti preziosi da cinque malviventi, armati di pistola, con volto travisato ed accento dell’est Europa. E’ accaduto intorno alle 22,30 di ieri sera. L’incubo è durato circa un’ora nella Villa alle porte del paese.

Padre e figlio sono stati feriti alla testa e si trovano ricoverati al Moscati di Avellino, ferite serie ma non corrono pericolo di vita, la padrona di casa è stata dimessa dall’ospedale di Ariano, ha riportato qualche contusione, in particolare ad una mano. Tutti e tre sono comprensibilmente sotto shock per i modi brutali utilizzati dalla banda. Hanno anche tentato di reagire, in particolare il giovane che è stato colto nel suo letto mentre dormiva e dunque è più che comprensibile una reazione.

Sul posto, insieme ai carabinieri, la polizia di Ariano ed i sanitari del 118. La notizia sta impressionando e preoccupando la popolazione. Solo 4 giorni fa un’altra rapina con identico “modus operandi” ad Atripalda: 4 o 5 rapinatori, con accento straniero e senza scrupoli, si sono introdotti in una villa, hanno picchiato, legato e derubato la famiglia. Poi hanno tentato il colpo alla villa accanto ma l’anziano che vi abitava è riuscito a metterli in fuga.