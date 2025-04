Brutale pestaggio in carcere: il Riesame conferma le misure cautelari

AVELLINO – Arrivano le prime conferme al lavoro degli inquirenti nell’identificazione dei presunti responsabili del brutale pestaggio avvenuto nel carcere di Bellizzi Irpino. Rigettate dai magistrati della X Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli le istanze di annullamento della misura cautelare presentate dai legali di alcuni degli undici indagati per il tentato omicidio del detenuto e il sequestro di persona degli agenti della Polizia Penitenziaria. I fatti sono relativi alla brutale aggressione avvenuta la sera del 22 ottobre scorso nel carcere di Bellizzi Irpino , un vero e proprio raid punitivo nei confronti di un detenuto venticinquenne nella Sezione “comuni” ridotto in gravi condizioni e tuttora ricoverato al Moscati. Il brutale pestaggio avvenuto nella notte del 22 ottobre scorso, quando un gruppo di detenuti si è introdotto all’interno della Sezione Comuni al primo piano nell’area destra del carcere di Bellizzi Irpino e oltre ad opporre resistenza agli agenti della Polizia Penitenziaria ha raggiunto la cella numero 8 dove si trovava un detenuto ventenne napoletano, Paolo Piccolo, aggredendolo brutalmente e provocandogli lesioni per cui e’ ancora ricoverato in prognosi riservata al Moscati di Avellino.