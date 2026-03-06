Brucia la montagna di Moschiano, fiamme in localita’ Serre: l’ombra dei piromani

MOSCHIANO- Brucia località Serre, a pochi chilometri dal Santuario della Carità, che però non sarebbe a rischio. Le montagne di Moschiano, come era avvenuto già nell’estate scorsa tornano ad essere attraversate da una lingua di fuoco. E c’e’ l’ombra del dolo e di un’azione dei piromani dietro all’incendio che sta distruggendo da alcune ore tutta una parte della montagna. In azione ci sono canadair e mezzi di terra della Protezione Civile. Il Comune di Moschiano, a partire dal vicesindaco Carmine Aschettino ha collaborato per tutto il giorno nella gestione dell’emergenza. In azione anche i Carabinieri Forestali. Le operazioni al buio sono state sospese e riprenderanno all’alba. Il timore e’ che possa esserci una escalation dei piromani nella zona. (foto dal web)
