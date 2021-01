Cronaca Boscoreale, coppia in manette per spaccio di droga 12 Gennaio 2021

Continuano i servizi anti droga disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli. A finire in manette questa volta 2 persone all’apparenza insospettabili.

I militari della stazione di Boscoreale hanno, infatti, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio 2 fidanzati – lui 23enne mentre lei ha 21 anni – incensurati, conviventi e del posto.

Nei pressi dell’abitazione dei 2 troppo movimento, in questo periodo covid è ancor più evidente. I militari dell’arma hanno voluto approfondire cosa stesse accadendo ed hanno deciso di perquisire l’abitazione “sospetta”.

I giovani hanno sentito bussare alla porta i Carabinieri e, in preda al panico, hanno gettato la droga dall’abitazione. Peccato per loro che altri militari erano sotto casa ed hanno visto la scena. Rinvenuto e sequestrato quasi un chilo di marijuana suddivisa in 3 buste.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.