Boschetto Pasteni, gli idraulico forestali riportano l’ordine

Ariano Irpino. Ripristinato il chioschetto e riportata la pulizia generale al Boschetto Pasteni. Gli operai idraulico-forestali della Comunità Montana dell’Ufita hanno ancora una volta messo riparo con il duro lavoro, all’inciviltà ed al vandalismo dei cretini di turno.

Un luogo, Boschetto Pasteni, di grande bellezza, un’area verde ricchissima di vegetazione, un polmone verde in pieno centro e quindi a disposizione dei cittadini per passeggiate, picnic, attività fisica. Ed invece puntualmente diventa scenario di maleducazione ed atti vandalici, con rifiuti gettati a terra, cestini divelti, scritte sulle panchine, staccionate spaccate e persino le casette degli uccelli prese di mira. Recentemente la furia dei cretini si era riversata sul chioschetto in legno per i picnic realizzato proprio dagli idraulico-forestali: il tavolo era stato spaccato ed addirittura bruciato in diversi punti.



E così il Comune di Ariano Irpino di concerto con la Comunità Montana dell’Ufita è intervenuto per l’ennesima volta per una bonifica dell’area. Ora la speranza è che questo ordine possa resistere e che i giovani che frequentano il Boschetto si sforzino di essere più rispettosi di un bene comune e prezioso.



Un problema quello di Boschetto Pasteni che si protrae da anni. Nessuna amministrazione è riuscita a dare una svolta. Zero controlli da parte della Polizia Municipale che fa i conti con personale sempre più ridotto e di contro giovani sempre più scatenati che scaricano la propria violenza sugli arredi urbani o lasciano i propri rifiuti, residui di “stappi”, pizze e bevute, ovunque. Gli operai forestali raccontano di aver trovato di tutto tra l’immondizia che quotidianamente sono costretti a raccogliere. Il loro compito sarebbe quello di curare lo sfalcio dell’erba e la sicurezza degli alberi ed invece ogni giorno devono prima ripulire viali ed aiuole dalle schifezze.