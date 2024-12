Borrelli aggredito a Napoli: un arresto e quattro denunce

Un arresto e quattro denunce sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato a Napoli a seguito dell’aggressione che si è verificata ieri pomeriggio in via Sant’Arcangelo a Baiano ai danni di Francesco Emilio Borrelli. Il deputato di Avs era impegnato in un sopralluogo per denunciare il fenomeno della sosta abusiva gestita da personaggi vicini ai clan.

Borrelli era in diretta social per “testimoniare l’appropriazione di un’intera strada da parte di una rimessa auto per la sosta dei loro clienti”, quando varie persone sono scese in strada hanno accerchiato il parlamentare, colpendolo al viso e rompendogli gli occhiali.

A finire in manette, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, un 26enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, bloccato dagli agenti dopo una colluttazione. Anche i quattro denunciati dovranno rispondere degli stessi reati. Numerose e bipartisan le dichiarazioni di solidarietà a Borrelli per l’accaduto, tra le quali quella del presidente della Camera Lorenzo Fontana.